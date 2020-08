Entrano di notte nel garage di casa e vandalizzano la macchina, la vittima è un candidato consigliere

Avezzano. “Stanotte qualche ladruncolo di banane ha trovato interessante e vantaggioso entrare nel mio garage e fare il servizio. Va bene, posso pensare che lo specchietto del Maserati possa servire a qualcuno o posso anche pensare che il mio impegno sulla sicurezza possa aver dato fastidio a qualcun’altro. Ma ti invito a fare molta molta attenzione, hai trovato il soggetto sbagliato, la macchina sbagliata e la città sbagliata. Non sei molto fortunato. A buon intenditor…”.

Vittima del danneggiamento è Matteo Di Fabio, finanziare e candidato consigliere in vista delle amministrative avezzanesi.”A pensare male si fa peccato ma non credo di sbagliare: si tratta di un atto intimidatorio”, prosegue l’uomo, “hanno voluto mandare un messaggio ma il mio impegno sulla sicurezza non viene meno. Episodi così mi stimolano a fare il meglio e posso garantire ai cittadini che lavorerò per loro e per rendere sicura la città”.