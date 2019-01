Entra nell’abitazione di un anziano da poco morto e porta via tutto, topo d’appartamento arrestato

Avezzano. Entra nell’abitazione di un anziano da poco morto e porta via tutto, fermato e arrestato dai carabinieri. I militari della compagnia dei carabinieri di Avezzano, diretti dal Capitano Pietro Fiano, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato per “furto in abitazione” Khatibi Hicham, classe 1987, originario del Marocco. Il malfattore, in Italia senza fissa dimora e non in regola con il permesso di soggiorno, dopo aver infranto il lucernario della porta di ingresso, penetrava all’interno dell’abitazione chiusa di un anziano recentemente deceduto, e cominciava a rovistare nei mobili di tutte le stanze alla ricerca di oggetti di valore.

L’uomo veniva individuato dai militari mentre cercava inutilmente di nascondersi all’interno dell’appartamento. La refurtiva completamente recuperata è stata restituita ai legittimi eredi. L’arrestato, difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.