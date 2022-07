Entra nel vivo l’estate di Verrecchie, tutti gli appuntamenti del calendario eventi

Cappadocia. La nuova presidente della pro loco di Verrecchie, Michela Ciamberlano, annuncia la ripartenza dell’estate di Verrecchie, la frazione di Cappadocia.

“Riparte l’estate a Verrecchie, con una proloco tutta nuova. Il nuovo direttivo, tutto giovanile, ha in serbo attività di ogni genere, dalle verrecchiadi (per i più piccoli) ai tornei di calcio, burraco e tresette”, scrive la nuova presidente in una nota, “quest’estate non sarà però solo di divertimento ma bensì anche di ricordo… Ricordo forte e vivo di Benedetto Mercuri, presidente e socio onorario che ci ha lasciati da poco. Un uomo che ha sempre dedicato, anche nei momenti più delicati, la sua attenzione e la sua forza a Verrecchie”.