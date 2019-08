Entra nel vivo l’estate a Trasacco con le feste patronali, attesa per il concerto in piazza dei Ricchi e Poveri

Trasacco. A Trasacco giorni di festa per il Patrono San Cesidio, San Rufino e per la Beata Vergine Maria di Candelecchia. Quattro giorni di festa all’insegna della fede, della cultura e dello spettacolo.

Si terrà giovedì, in piazza Matteotti, in occasione della festa dell’emigrante, lo spettacolo con il comico Uccio De Santis. Venerdì, a partire dalle 17, è in programma la celebrazione Santa Messa presieduta dal vescovo di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo sua Eccellenza monsignor Gerado Antonazzo, il quale accoglierà i pellegrini di san Domato Val Comino. Alle 22, in piazza Monsignor Mari, è in programma il concerto della cover dei Pooh e in piazza Santi Cesidio e Rufino esibizione del Complesso Bandistico Città di Lecce delle Puglie.

Sabato, alle 10.30, la Santa Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza Mons. Pietro Santoro, Vescovo dei Marsi con Solenne Processione e alle 21.30, in piazza Matteotti, concerto della cover di Vasco Rossi e in piazza Santi Cesidio e Rufino complesso bandistico Città di Lecce delle Puglie. Il 1 settembre appuntamento con la Festa della Beata Vergine Maria di Candelecchia con la Santa Mess, alle 17, presieduta da monsignor Gabriele Teti, già postulatore della causa di beatificazione del vice brigadiere dei Carabinieri M.O.V.M. Salvo d’Acquisto, e processione con il quadro della Madonna di Candelecchia.

Chiudono i festeggiamenti il concerto dei Ricchi e Poveri e a seguire i fuochi pirotecnici.