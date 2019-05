Entra nel vivo la settimana del Turismo a Tagliacozzo, lunedì l’incontro con lo storico Giordano Bruno Guerri

Tagliacozzo. Entra nel vivo la settimana del Turismo a Tagliacozzo. Come ogni anno l’Istituto tecnico per il turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Marziale, ha chiamato a raccolta studenti, docenti, amministratori del territorio e professionisti del settore per parlare delle varie sfaccettature del mondo del turismo.

Dopo l’inaugurazione di ieri, che è stata tutta incentrata sul binomio D’Annunzio e l’Abruzzo che in passato ha caratterizzato arte e letteratura, oggi i lavori inizieranno alle 10 al teatro Talia con un workshop sul marketing territoriale. Nel pomeriggio, dalle 15, andrà in scena “Sport in strada” coordinato dal professor Roberto Buzzelli in collaborazione con le associazioni sportive della città e alle 17.30 ci sarà in sala consiliare il convegno “Sport e territorio”.

Domani è prevista una visita guidata del centro storico di Tagliacozzo coordinata dalla professoressa Mara Polinari e nel pomeriggio, dalle 15, un nuovo tour alla scoperta di Tagliacozzo con il professor Giovanni Maiolini. Il clou della manifestazione, che andrà avanti fino a venerdì, ci sarà lunedì con l’arrivo in città di Giordano Bruno Guerri storico, saggista presidente della fondazione Vittoriale degli italiani.

Sarà accolto nella sala consiliare del comune di Tagliacozzo la mattina alle 11 e poi si intratterrà al alle 15 al teatro Talia con i ragazzi e con i tanti appassionati che arriveranno per ascoltarlo. Fino a venerdì, poi, si alterneranno visite guidate, come quella in agenda alla riserva naturale grotte di Luppa di Sante Marie, e dibattiti al Talia.