Entra nel vivo la festa del Volto Santo a Tagliacozzo, ecco il programma completo

Alle 16 al municipio ci sarà lo squillo delle chiarine del gruppo storico “Pistonieri Santa Maria del Rovo” e alle 17 nella chiesa Madre dei Santi Cosma e Damiano avverrà la consegna della sacra effigie del Volto Santo da parte delle Monache Benedettine al sindaco Giovagnorio e la successiva esposizione del quadro ai fedeli in presenza delle autorità religiose, civili e militari. A seguire messa solenne presieduta da padre Abate dei monasteri di Subiaco Don Mauro Meacci.

Alle 18 al Teatro Talia è previsto un concerto istituzionale in onore del Volto Santo del sestetto di ottoni della cappella musicale pontificia Sistina e alle 21, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, “Rabbunì” Oratorio del Volto Santo a cura del Coro parrocchiale della chiesa della Santissima Annunziata “Timete Deum” diretto dal Maestro Luca Bischetti e dell’Orchestra giovanile della diocesi dei Marsi diretta dal maestro Massimiliano De Foglio.

Domenica la sacra effige arriverà in piazza dell’Obelisco. Alle 8.30 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano verrà celebrata la prima messa, mentre alle 10.30 la seconda da parte del vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, alla quale prenderanno parte l’amministrazione comunale, le autorità civili e militari, i sindaci della Provincia dell’Aquila e altri sindaci di comuni abruzzesi e laziali.

Da lì, poi, in processione si arriverà in piazza dove alle 11.30 monsignor Massaro terrà l’omelia e il rito della Benedizione con il tradizionale omaggio degli zampilli della fontana dell’Obelisco. Un rituale molto atteso da tutti i tagliacozzani che si ritroveranno in piazza per ammirare dopo due anni con i loro occhi il Volto Santo.