Entra nel vivo Gironi Divini, questa sera il torneo del vino incoronerà il miglior bianco abruzzese

Tagliacozzo. Entra nel vivo Gironi Divini l’evento enogastronomico in programma a Tagliacozzo da oggi a sabato. Ispirato alla figura di Dante Alighieri, che cita il bellissimo borgo abruzzese nella sua Divina Commedia, per tre sere ospiterà i migliori vini regionali in un suggestivo percorso lungo il centro storico. Saranno ben 44 le aziende vinicole abruzzesi, con oltre 200 vini in degustazione e in gara per il premio “Vino di Dante 2018”.

Questa sera sarà premiato il miglior bianco da uve autoctone abruzzesi, il 17 toccherà ai migliori cerasuoli, gran finale il 18 con le selezioni dei grandi rossi. La formula è sempre la stessa: una giuria una giuria di tecnici e appassionati (di cui si può far parte previa iscrizione) sarà chiamata a votare ed eleggere il miglior bianco, rosato e rosso della manifestazione. Guiderà il concorso il critico enologico Franco Santini, coadiuvato dal responsabile del servizio FIS Marsica, Fabrizio Pelone. Ad ognuna delle 44 aziende vinicole partecipanti, provenienti da tutto l’Abruzzo, è stato chiesto di presentare il proprio “campione”, ovvero il vino più importante o rappresentativo. Una giuria tecnica – composta da sommelier professionisti ed operatori di settore – ha fatto una prima selezione portando in finale 8 vini per ogni tipologia. Questi “finalisti” saranno poi assaggiati alla cieca e votati dal pubblico, che eleggerà quindi il vino vincitore.

Vuoi far parte della giuria? qui tutte le istruzioni. LE FINALI, DOVE: teatro Talia di Tagliacozzo (AQ)

QUANDO: 16-17-18 Agosto a partire dalle ore 21:45.

COME: Solo 20 posti disponibili (assegnati in ordine di richiesta) – chiamare il numero 3357533346