Entra in esercizio la nuova stazione elettrica di Celano, investimento da 25milioni di euro

Celano. È entrata in esercizio la nuova Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV a Celano, in provincia dell’Aquila, opera che renderà più sicura ed efficiente la rete elettrica locale e favorirà il trasporto in sicurezza dell’energia rinnovabile prodotta nel territorio. Nella fattispecie, all’infrastruttura, sono connessi 7 importanti elettrodotti che collegano l’Abruzzo con Umbria, Lazio e Molise, oltre al parco fotovoltaico di proprietà comunale.

L’impianto, per il quale Terna ha investito 25 milioni di euro, è stato realizzato con tecnologie di ultima generazione che hanno permesso di occupare un’area di 6.800 mq, circa un quarto di quanto necessario con l’utilizzo di soluzioni tradizionali.

La realizzazione dell’opera è il risultato di una proficua concertazione tra Terna e l’Amministrazione comunale, che ha permesso di raccogliere le proposte del territorio e individuare le migliori soluzioni ambientali per la comunità di Celano. Infatti, la realizzazione dell’infrastruttura ha consentito anche un’importante azione di riqualificazione ambientale e urbanistica in Località Madonna delle Grazie nel Parco Santa Rita e, a seguito dell’entrata in esercizio della nuova stazione, sarà riqualificata l’area dell’ex cava Mascitti.

Nonostante la complessità dei lavori e le limitazioni dettate dall’emergenza pandemica, Terna ha completato l’opera in due anni rispettando i tempi e le modalità operative previste dal progetto iniziale. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

“È un’opera infrastrutturale importante e strategica”, dichiara il sindaco di Celano, Settimio Santilli, “che rappresenta il più grande riassetto della rete locale mai fatto sul territorio, finalizzato a garantire maggiore sicurezza ed efficienza del sistema elettrico nella nostra zona, utile sia a contribuire allo sviluppo della Marsica sia a mitigare gli impatti di eventi metereologici sempre più frequenti. Tengo a ringraziare particolarmente la cittadinanza per la maturità e la collaborazione dimostrata in questi due anni di lavori di cantiere”.