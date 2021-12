Ennesimo furto nella notte in un’azienda del nucleo industriale di Avezzano, attenzione ai ricettatori

Avezzano. Durante la notte passata un’azienda con sede nel nucleo industriale di Avezzano è stata presa di mira dai ladri, che hanno asportato attrezzature per diverse migliaia di euro.

Non era la prima volta che i ladri visitavano l’azienda, ma prima di stanotte avevano sempre preso oggetti di scarso valore, come un po’ di gasolio dagli automezzi o svaligiato la macchinetta automatica del caffè. Stanotte invece hanno portato via attrezzature per diverse migliaia di euro, tra cui anche una saldatrice Migatronic, flex piccoli e grandi della AEG, Bosch e altre marche, e altri prodotti simili. Sicuramente i malviventi cercheranno di piazzare la merce rubata sul mercato nero, all’insaputa dei compratori, che ignari del fatto che si tratti di merce rubata e registrata, potrebbero a loro volta cadere nelle indagini delle forze dell’ordine e finire nei guai per ricettazione.