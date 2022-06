Emozioni e pioggia di applausi al Teatro dei Marsi per gli alunni del liceo Croce (FOTO)

Avezzano. Al teatro dei Marsi va in scena la scuola migliore, il volto migliore della Comunità, e raccoglie applausi a

scena aperta. Sabato sera, alla ribalta del teatro cittadino, alla presenza del Vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro, del vicesindaco Domenico Di Berardino e altri rappresentanti istituzionali, i ragazzi e le ragazze del liceo “B. Croce” di Avezzano hanno regalato alla nutrita platea un caleidoscopio di emozioni, cimentandosi nella commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola”, grazie al progetto organizzato dal Dipartimento per l’Inclusione del Liceo, coordinato dalla professoressa Luisa Giglio, in collaborazione con l’associazione culturale “La Madia” e con il patrocinio del Comune di Avezzano. Un progetto ad alto valore sociale, oltre che culturale, che ha riunito e integrato diversità, peculiari competenze, entusiasmi e talenti di circa 80 studenti, i quali, in mesi e mesi di impegno, ne hanno curato integralmente la realizzazione e la promozione, dai costumi alla comunicazione diretta al territorio, ai rapporti con le istituzioni, ai social, affiancati da professionisti del mondo dello spettacolo quali Corrado Oddi, Marco Verna, Luca Di Nicola, anche eccellente presentatore dell’evento.

“Bravissimi – e non per cliché – tutti: attori, cantanti, operatori dietro le quinte, protagonisti assoluti della serata e capaci di avvincere il pubblico dal primo all’ultimo minuto”, afferma l’organizzazione. “Due anni di pandemia hanno rischiato di innalzare muri e spalancare vuoti, e ancor più laddove si combinano età complicate e difficoltà specifiche. Questo progetto, che ha visto l’adesione anche di numerosi ragazzi con disabilità, racconta una scuola che si fa dispensatrice non solo di nozioni, ma che alle frontiere di giovani mondi in costruzione, col loro carico di paure, di incertezze, richiama e mette in luce capacità, custodisce sogni, indica la strada della leggerezza dinanzi alle possibili difficoltà, si riafferma luogo in cui si formano e si consolidano relazioni umane e dinamiche sociali forti, solidali, inclusive. L’augurio è che questa iniziativa abbia continuità e sia d’ispirazione a tutte le scuole del territorio. Il team di insegnanti che in essa ha profuso impegno e dedizione straordinari, sostenuto dal dirigente scolastico Attilio Onofri e dalla collaboratrice vicaria Gigliola Ciaccia, salutata per il sopraggiunto pensionamento tra la commozione generale, è composto da Flora Caraceni; Mafalda Di Berardino; Silvana Di Rocco; Luisa Giglio; Viviana Lanciotti; Cristiana Lucci; Mara Maccallini; Cathy Petrucci; Francesca Ranieri; Monica Tarquini, con i contributi di Angelo Merolli, Francesco Ciaglia, Sergio Sassanello e Alessandra Scafati”.

