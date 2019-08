Emilia Lobene di Trasacco vince Miss Sorriso 2019, l’evento promosso da Antonio Oddi tra bellezza e sociale

Avezzano. È Emilia Lobene, 23enne di Trasacco, la nuova Miss Sorriso 2019. La studentessa in giurisprudenza è stata incoronata ieri sera, nell’ambito della Settimana Marsicana, nella splendida cornice del parco Arsa di Avezzano. L’iniziativa nasce da un’idea e da una giusta intuizione del fotoreporter Antonio Oddi in collaborazione con l’Anfass di Avezzano, l’associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Un evento solidale tra bellezza e sociale. L’unione tra Anffas Avezzano e Antonio Oddi, ideatore del progetto ha dato il via ad una collaborazione che si sta traducendo in un’iniziativa concreta e creativa con la realizzazione di 5mila cartoline con foto della miss in carica e l’invito a donare il 5×1000 in favore dell’Associazione .

Ed è stato proprio Roberto D’Alessandro, componente del CdA dell’Anffas e genitore di un ragazzo disabile a portare il saluto e a spiegare la mission dell’associazione che annovera al suo interno genitori, familiari e amici di persone con disabilità intellettiva. La serata è stata presentata dalla giornalista della Regione Abruzzo, Katia Scolta. Fotografo della serata è stato Marcello De Luca.

Protagonisti della serata i ragazzi dell’Anffas che hanno premiato la reginetta della solidarietà in un clima di grande festa e coinvolgimento emotivo, ponendo sul capo della miss una bellissima corona realizzata dalla gioielleria Piperni di Trasacco che riproduce la “Presentosa”, gioiello tradizionale divenuto simbolo dell’Abruzzo, una grande stella di filigrana con al centro un cuore. La bella Emilia Lobene è stata scelta per la sua bellezza e per una storia emozionante che ha raccontato sul palco offrendo una testimonianza e un sostegno a quanti soffrono e vivono una condizione di salute precaria. Una storia di buona sanità che ha colpito tutti. Con lei, la miss Sorriso uscente Ilaria Di Paolo, 24 anni, di Paterno, che ha ceduto lo scettro alla neoletta, accompagnata dalla bellissima Giorgia Farina, modella e già semifinalista di Miss Italia.

Emilia Lobene, raggiante testimonial, sarà impegnata un anno in un tour solidale per donare speranza ed allegria negli ospedali, nei centri per disabili, nelle case di riposo e nelle scuole portando una valigia piena di affetto e di sorrisi da condividere con chi ne ha più bisogno.