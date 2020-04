Emergenza, voce ai medici di famiglia. Buzzelli: “facciamo solo il nostro dovere, altri colleghi sono i veri eroi”

Tagliacozzo. In tempo di emergenza le attenzioni sono giustamente concentrate sull’emergenza del coronavirus, ma le altre patologie non sono andate in vacanza. Cosicchè il medico di famiglia, che poi è l’interlocutore diretto con i pazienti, costituisce un “filtro” importantissimo in un momento così delicato. E’ l’interfaccia, però non solo per il Covid, l’insorgenza di altre patologie resta sempre attiva, e così abbiamo voluto sentire la voce diretta dai medici di famiglia.

Il dottor Pietro Buzzelli è uno stimato professionista, medico di base che esercita la sua professione nella bella Tagliacozzo. Sportivo, dotato di un grande senso dell’humor e della convivialità, Buzzelli coniuga perfettamente il ruolo del medico del terzo millennio avanzato con quel sentore tradizionale del passato, quando in fondo la visita del medico in casa per la febbre dei figli era una occasione vissuta con la consapevolezza di trovare nella scienza del medico le possibili soluzioni alle varie problematiche.

Ecco oggi, il ruolo del medico di base, del pediatra torna ad essere un riferimento diretto che interfaccia i cittadini in uno dei momenti piu’ difficili e complessi che la storia moderna possa ricordare. Ed ecco la testimonianza realista di Buzzelli che centra le questioni in un un unico comune denominatore, tanti elementi che meritano di essere approfonditi, apprezzati e valutati nello scorrere la lettura. Grazie doc.

Ed ecco la testimonianza del dott. Pietro Buzzelli: