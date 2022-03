Emergenza umanitaria: A24 e A25 gratuite per tutte le persone che provengono dall’Ucraina

Avezzano. Come stabilito da Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, anche sulle autostrade A24 e A25 è attiva l’esenzione totale del pedaggio a sostegno dell’emergenza umanitaria in Ucraina.

L’esenzione è valida per tutti i cittadini ucraini e i soggetti provenienti dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, entro il termine massimo di 5 giorni dall’ingresso in territorio italiano.

COME FARE PER OTTENERE L’ESENZIONE

In caso di transito su pista con operatore:

• Esibire un documento attestante la cittadinanza ucraina (solo per i cittadini ucraini)

• Comunicare la data di ingresso in territorio italiano

• Consegnare il modello di autocertificazione compilato (per scaricare modulo www.stradadeiparchi.it)

In caso di transito su pista Self Service (escluse le piste Telepass):

• Effettuare una chiamata all’operatore tramite il pulsante dedicato

• Effettuare la dichiarazione all’operatore e ritirare l’attestato di transito

• Inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]: l’attestato di transito, il documento attestante la cittadinanza ucraina (solo per i cittadini ucraini), il modello di autocertificazione debitamente compilato e sottoscritto

Nel caso di transito con pullman di media o lunga percorrenza trasportante cittadini Ucraini provenienti dall’Ucraina o le persone comunque provenienti dall’Ucraina, il modello di autocertificazione dovrà essere compilato e sottoscritto dall’autista del pullman.