Emergenza Ucraina, Scurcola Marsicana si unisce a Rindertimi per la raccolta beni

Avezzano. Continuano dalla Rindertimi le spedizioni di generi alimentari e di prima necessità: sabato scorso un intero pullman è stato riempito di beni ed è subito ripartito unitamente ad un furgone ricolmo di prodotti per la prima infanzia e per bambini. La generosità di persone, famiglie e gruppi è straordinaria.



E cresce la collaborazione nella Marsica: ieri è arrivato in associazione il primo carico della grande raccolta avviata dal Comune di Scurcola Marsicana, con la cooperazione congiunta del Gruppo Alpini di Scurcola e Cappelle dei Marsi, la Confraternita del Suffragio delle anime sante (Scurcola) e la Pro loco di Cappelle.



“Numerosi i punti di raccolta attivati sul territorio, aperti e disponibili nei prossimi giorni: Farmacia Ferrari, Acqua e Sapone sulla Tiburtina Valeria, Supermercato La Piramide, Alimentari e Macelleria Di Mattia, Alimentari e Macelleria Curini, Emporio Paolucci, Ristorante Renzo, Tabaccheria Danese“, scrive l’associazione in una nota, “attenta e partecipata dai cittadini, la raccolta è stata perfettamente organizzata per la catalogazione e l’inscatolamento dei prodotti. Ogni pacco verrà caricato nel viaggio in programma per il prossimo mercoledì. A tutti l’infinita gratitudine della comunità marsicana delle donne ucraine, “volontarie” oggi per la loro Terra”.