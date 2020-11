Emergenza sanitaria nella Marsica, il consigliere Ranalletta di Celano chiarisce il suo punto di vista

Celano. L’ex candidato sindaco al Comune di Celano, Gesualdo Ranalletta, torna a parlare dell’emergenza sanitaria nella Marsica, precisando il suo punto di vista a seguito dei commenti arrivati dal sindaco di Celano, Settimio Santilli, per un intervento sulla stampa pubblicato all’indomani di un sopralluogo in ospedale da parte degli esponenti della politica regionale.

“In riferimento a quanto comunicato nei giorni scorsi a titolo personale, in merito alla situazione della sanità marsicana e dell’Ospedale di Avezzano, alla luce delle diverse ed errate valutazioni fatte da più parti”, scrive il consigliere di minoranza Ranalletta, “ritengo necessario specificare che il sottoscritto in quanto espressione di una lista civica, ha inteso porre la propria attenzione sulle problematiche esistenti in territorio marsicano senza alcun riferimento a precedenti prese di posizioni partitiche ed ideologiche. Vieppiù su tematiche la cui competenza esclusiva è riservata alle Regioni.

In questa direzione ho inteso proporre alle forze politiche locali e regionali la necessaria attenzione e collaborazione in tema di sanità. In particolare come consigliere d’opposizione, in questo momento di eccitazione complessiva in tutte le regioni d’Italia, ritengo appropriato lo sforzo inteso a preservare il più possibile lo spazio e le popolazioni in esse ricadenti da chiusure e restrizioni per molti versi dannose contemperandolo con la tutela della salute di tutti”.

