Emergenza sanitaria: Marsica allo sbando. Berardinetti: servono certezze per la rete ospedaliera

Avezzano. “La sanità nella Marsica è allo sbando, non ci sono certezze e si aspettano da mesi risposte su alcune problematiche che sono diventate ancora più gravi con l’emergenza Coronavirus”. Questo il commento del sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, in merito alla situazione registrata in questo periodo nella Marsica.

“La rete ospedaliera marsicana è stata fortemente penalizzata negli ultimi mesi e per questo già a dicembre chiedemmo all’assessore regionale Verì, insieme al commissario prefettizio Passerotti, al sindaco di Pescina, Stefano Iulianella e a tanti colleghi primi cittadini di darci delle rassicurazioni”, precisa Berardinetti, “a oggi, però, queste preoccupazioni non solo non hanno ricevuto risposte, ma si sono sommate a quelle emerse durante l’emergenza Coronavirus.

Insieme ai colleghi sindaci della Marsica abbiamo chiesto tre settimane fa delucidazioni al presidente Marsilio sull’organizzazione delle strutture che fanno parte della rete ospedaliera marsicana durante questa pandemia, ma non ci ha degnato di una risposta. Silenzio anche dai rappresentati regionali del territorio sollecitati, più volte, non solo dai sindaci ma anche dagli esponenti provinciali marsicani. Ho avuto modo di ascoltare la preoccupazione di molti cittadini e di tanti medici che operano nella nostra zona senza un punto di riferimento. In questi giorni si parla molto del grande investimento che si sta facendo a Pescara per la realizzazione dell’ospedale Covid, ma della Marsica nessuno parla? Degli ospedali di Tagliacozzo e Pescina e della loro riapertura? Ci sarà una fase due a breve da affrontare e non possiamo non sapere come l’assessore regionale Verì vorrà gestire le strutture ospedaliere della Marsica.

La comunità scientifica internazionale è unanime nel ribadire che il Covid 19 andrà trattato nei territori. Nella Marsica e più in generale nelle aree interne esiste un piano strategico per questo? I nostri cittadini chiedono a me e a tanti colleghi sindaci delle risposte che non sappiamo dargli”. Berardinetti, inoltre, ha ribadito l’importanza di avere delle risposte da parte della giunta regionale agli interrogati posti dall’onorevole Stefania Pezzopane e ribaditi dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci fondamentali per conoscere “la situazione delle aree interne come di ogni altro Comune abruzzese” alla luce delle scelte fatte.