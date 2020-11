Emergenza sanitaria, fondo per sostegno economico alle famiglie e riduzione Tari per attività commerciali

Avezzano. La consigliera comunale Lorenza Panei, del gruppo del Partito Democratico, prepara due proposte di deliberazione affinché la Giunta comunale s’impegni ad approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del d.lgs.267/2000, una variazione di bilancio, al fine di dotare l’ente di un fondo, almeno di 100mila euro, per il sostegno economico alle famiglie di alunni e studenti.

Tale fondo sarà impiegato per dotare alunni e studenti di strumenti informatici, connessioni internet e devices necessari per poter avere accesso alla didattica a distanza. “Possiamo fare molto, con ente locale, per provare ad alleviare le difficoltà delle famiglie”, dichiara la Consigliera Panei, “partendo dal diritto all’istruzione e dall’equità sociale. La grave crisi pandemica rischia di aggravare le differenze sociali per questo vanno messe in campo misure di redistribuzione e tutela dei diritti fondamentali”.

Inoltre la consigliera Panei propone di deliberare una riduzione della Tari, dal 25% al 50% per tutte quelle attività penalizzate dall’emergenza sanitaria. Molti Comuni in Italia lo hanno già fatto predisponendo modifiche ai regolamenti comunali. La sospensione del pagamento della tassa del suolo pubblico in un momento di chiusura o contrazione dell’attività non è sufficiente.