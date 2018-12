Emergenza di Natale al reparto di Osservazione, crisi al pronto soccorso e pazienti ricoverati sulle barelle

Avezzano. Crisi nel reparto di osservazione a causa della carenza di personale e sanitari del pronto soccorso sottoposti a turni estenuanti. Pazienti costretti quindi a sostare su barelle nei corridoi. E’ questa la situazione all’ospedale di Avezzano dove continuano i casi di persone costrette a stare per ore sulle barelle.

Nel reparto di osservazione breve la maggior parte del personale infermieristico è infatti in malattia e gli infermieri del pronto soccorso sono costretti a provvedere con turni massacranti a coprire non solo il pronto soccorso, il 118 e il Triage, ma anche l’Obi. Oltretutto senza incentivazione. Una situazione difficile a cui è difficile far fronte.

Ogni volta che arrivano le ferie estive oppure quelle di Natale, si ripete sempre la stessa storia e ciò si ripercuote sull’utenza. Al contrario il personale infermieristico dell’Obi non può lavorare al pronto soccorso dove invece la situazione è drammatica a causa delle emergenze e delle lunghe attese.

Il rischio è che il reparto di osservazione venga chiuso. Oppure sarebbe necessario sostituire il personale del reparto o addirittura riassegnare lo stesso personale in altri reparti e assegnarne di nuovo e in numero maggiore. QUesta situazione porta a continui cambiamenti per far fronte alle emergenze. Il personale del pronto soccorso si vede continuamente cambiati i turni, spesso senza ordini di servizio e senza comunicazioni.