Emergenza nella Marsica, Di Pangrazio: “Documento approvato da tutti tranne uno. La salute viene prima della politica”

Avezzano. All’indomani dell’incontro con i sindaci della Marsica, il sindaco Giovanni Di Pangrazio si esprime molto soddisfatto per l’approvazione del documento “Salva Marsica”. Tante le richieste per far fronte all’emergenza sanitaria nel territori: intervento degli ispettori del ministero della Salute, commissariamento della Asl1, necessità di reperire nuovo personale medico e paramedico, acquisto di un nuovo sistema di diagnostica molecolare, ricovero dei pazienti Covid al Delta7 dell’Aquila con un potenziamento dei posti letto, realizzazione di un ospedale da campo fuori l’ospedale di Avezzano, potenziamento dei medici di medicina generale.

“Il documento è stato approvato da tutti tranne uno”, ha esclamato Di Pangrazio, “questa mattina ho inviato nota del documento ai sindaci assenti nella riunione di ieri e lunedì mattina lo invierò alla Regione. Un momento di unità del territorio molto importante, in cui la salute dei cittadini è di certo più importante della veste politica. Dobbiamo andare avanti e portare avanti le nostre richieste”, esclama il sindaco, “vorrei anche ringraziare persone come Lorenzo De Cesare che ha messo a disposizione la sua palestra Five Zone nella zona nord della città per affrontare la necessità di posti letto. Con questo spirito di collaborazione, affrontiamo l’emergenza nel nostro territorio”.