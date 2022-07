Emergenza idrica: impianto irriguo nel Fucino non autorizzato, scatta la denuncia

Avezzano. Nell’ultima settimana la compagnia dei carabinieri di Avezzano ha attuato specifici servizi per vigilare sul rispetto delle ordinanze dei sindaci in tema di “emergenza idrica nel Fucino”. Ai controlli è stato dato impulso dal Comando Provinciale dell’Aquila, a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa di fine giugno tra i comuni della Marsica e la Prefettura.

Le verifiche per ora si sono concentrate particolarmente nella zona centrale della Piana del Fucino.

Pochi giorni fa i militari della stazione di Luco dei Marsi, in un appezzamento di strada 39 del Fucino, hanno riscontrato la presenza di un impianto irriguo non autorizzato. Gli accertamenti hanno consentito di individuare il trasgressore, che è stato denunciato alla Procura di Avezzano per non aver osservato l’ordinanza sindacale.

I controlli da parte dell’Arma proseguiranno e saranno intensificati per tutta la durata dello stato di emergenza idrica.