Emergenza furti nella Marsica, un colpo a Celano: il sindaco di Pescina segnala un’auto

Celano. È emergenza furti nella Marsica. Diversi i colpi e i tentativi segnalati ieri e nei giorni scorsi. Ieri i ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati in un appartamento a Celano e hanno rubato preziosi e oggetti d’oro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i malviventi sono entrati intorno alle 18.

Preso di mira un appartamento al primo piano. I ladri sono entrati dal balcone di una camera da letto. Sono saliti dalla strada e hanno forzato una finestra. Per cercare un’eventuale cassaforte hanno divelto e rotto quello che pensavano potesse nasconderla. L’appartamento si trova in una via buia dove i malviventi sono riusciti a scappare senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Nella zona non ci sono telecamere che possano in qualche modo avvantaggiare le indagini delle forze dell’ordine. L’altro giorno un altro episodio a Celano è stato raccontato sui social dal figlio di un uomo che ha scritto che i ladri sono entrati in casa mentre i suoi genitori stavano cenando.

Intanto il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, ha segnalato la presenza in paese di un’auto “sospetta”. “Si prega di fare attenzione ad un BMW Station Wagon di colore grigio con iniziali di targa ET con 4 giovani a bordo. Hanno tentato un furto a Pescina”, scrive il primo cittadino. Diverse le segnalazioni arrivate sotto al post. Una donna ha raccontato di un furto nella sua abitazione, ad Anversa degli Abruzzi, dove i ladri a caccia di denaro e gioielli, sono entrati anche qui mentre i proprietari erano all’interno, in un altro piano.

Diversi gli episodi ad Avezzano, dove sono state prese di mira diverse attività comemrciali che hanno subito danni soprattutto alle vetrine.