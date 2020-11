Emergenza Covid19, tutti gli aggiornamenti “social” dai Comuni marsicani

Marsica. Sono sempre di più i sindaci e gli amministratori dei Comuni marsicani che scelgono la comunicazione social per aggiornare i propri cittadini su dati e comportamenti da seguire nell’emergenza Coronavirrus.

Se da un lato la comunicazione istituzionale che passa siti ufficiali e per comunicati alla stampa sembra ormai irrimediabilmente lasciare il passo a post e grafiche su Facebook, dall’altro non si può che prendere atto che tutte le informazioni che passato per i social network, diffuse dagli amministratori e in qualche caso dai sindaci in persona, siano colte dai lettori in tempi rapidissimi, diciamo immediati.

A dimostrarlo, le decine e decine di commenti lasciati sotto a ogni post.

Celano

Arriva puntuale come ogni mattina, dalla bacheca del sindaco Settimio Santilli, l’Aggiornamento Covid per oggi venerdì 6 novembre 2020.

Ieri abbiamo avuto 2 casi positivi a Celano, mentre 11 persone sono definitivamente guarite e quindi escono dalla quarantena. I CONTAGIATI ATTUALI NEL COMUNE DI CELANO SCENDONO A 115 ; i ceppi familiari interessati dalle positività scendono a 30. Torno a raccomandare DI RIMANERE A CASA a tutti coloro che hanno avuto un contatto STRETTO con un persona positiva e sono in SORVEGLIANZA ATTIVA in quarantena. Coloro che avvertono i sintomi più comuni di contagio da COVID-19, ovvero: febbre ≥ 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), naso che cola, mal di gola, diarrea (soprattutto nei bambini), DEVONO RIMANERE A CASA, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica, oppure il numero verde regionale: 800 595 459 Ogni nostro gesto superficiale o irresponsabile può vanificare il lavoro di tanti in questi mesi e mettere a repentaglio la salute di tutti. SIAMO RESPONSABILI PER NOI E PER GLI ALTRI!

Avezzano

Molto efficace anche la comunicazione del Comune di Avezzano dove il sindaco Gianni Di Pangrazio parla ai cittadini tramite la sua pagina Facebook.

Sul sito istituzionale del Comune i dati dei contagi, che si trovano in una sezione dedicata all’emergenza Covid, sono aggiornati al 4 novembre 2020:

(aggiornamento ultima comunicazione ASL del 4 novembre 2020) TOTALE CASI CONFERMATI COVID -19 n. 569 SORVEGLIANZA ATTIVA n. 311 LAVORATORI IN SORVEGLIANZA ATTIVA PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI n. GUARITI n. DECEDUTI n. 23 CASI ATTIVI COVID -19 n. 480

I dati però non sono quindi in tempo reale, in quanto ieri la notizia su Avezzano è stata di 13 nuovi contagi quindi il numero totale dall’inizio dell’emergenza sale a 569.

Sulla pagina social del sindaco, invece, viene data in tempi rapidi la notizia dell’attivazione di un DRIVE THROUGH nel piazzale della chiesa di Santo Spirito.

DAL 10 NOVEMBRE IN FUNZIONE IL DRIVE THROUGH NEL PIAZZALE DELLA CHIESA DI S. SPIRITO

Scrive il sindaco Di Pangrazio:

È stata finalmente accolta la mia richiesta di incrementare il numero di tamponi effettuati giornalmente dall’azienda sanitaria per i pazienti, inseriti in piattaforma, in attesa di test. Infatti, a partire dalla prossima settimana, nella zona nord della città, e precisamente nel piazzale antistante la Chiesa dello Spirito Santo, entrerà in funzione un nuovo drive through, gestito dal comando dei Carabinieri di Avezzano. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per l’encomiabile iniziativa, perché avremo a disposizione un ulteriore ‘drive through’ per l’attività di testing, prezioso presidio per circoscrivere la circolazione del virus nella comunità della Marsica, consentendo, unitamente alla postazione attiva presso l’Interporto, di effettuare circa 1.400 tamponi a settimana. Resta prioritario dotare urgentemente l’ospedale della nostra città di idonea apparecchiatura che consenta di processare nello stesso presidio i tamponi, evitando ulteriori aggravi di spesa e inutili ritardi nell’acquisizione degli esiti, così come denunciato da tempo dal sottoscritto e da numerosi pazienti. Ad ufficializzare la notizia è stato il Generale di Brigata della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Carlo Cerrina, nel corso di una videoconferenza svoltasi nella mattinata del 3 novembre, alla quale ha partecipato il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, unitamente al Sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, all’Ing. Silvio Liberatore, Coordinatore della Protezione Civile SMEA Regione Abruzzo e all’Assessore Regionale alla Sanità Dott.ssa Nicoletta Verì. Si tratta di un progetto pilota avviato dal Comando generale dell’arma che vede coinvolte tre città abruzzesi, L’Aquila, Sulmona e Avezzano”. Il drive through dei CC opererà a sostegno della postazione già attiva presso l’Interporto, con personale sanitario militare e sarà aperto dalle ore 8,30 alle ore 13,30, dal lunedì al sabato. Potranno essere effettuati dai 100 ai 120 tamponi al giorno tra coloro che risultano inseriti sulla piattaforma ASL dai medici di base, previo appuntamento comunicato dalla stessa azienda sanitaria locale. I Carabinieri, Asl, Protezione Civile Regionale e Comune di Avezzano hanno poi effettuato un ulteriore sopralluogo, all’esito del quale, è stato definito lo schema organizzativo del drive through. Già da oggi, giovedì 5 novembre, è stato avviato il montaggio dell’impianto, con materiali forniti e assemblati dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo con l’aiuto dei volontari della sezione della sezione di Avezzano. Lunedì 9 novembre verrà effettuato il processo di validazione da parte della ASL e martedì 10 inizieranno i tamponi.

Collarmele

A Collarmele, il sindaco Tonino Mostacci, che da anni ormai ci ha abituato alla sua comunicazione social, molto informale ma altrettanto molto diretta e quindi efficace, ieri ha comunicato un nuovo caso di positività nel suo Comune.

Ho ricevuto , direttamente dall’interessato, la comunicazione di una nuova positività.

Mostacci dà anche un’altra informazione:

È stata appena attivata la casella di posta elettronica dedicata alle prenotazione per tampone antigenico. I primi tamponi verranno effettuati ai bambini della scuola materna ad oggi in isolamento domiciliare. Tali tamponi, qualora dovessero dare esito negativo, daranno liberatoria, previa conferma Asl, essendo passati dalla data di eventuale contagio i 10 giorni di finestra, altrimenti in assenza di tampone la quarantena resta di 14 gg senza sintomi. I test verranno effettuati da martedì. Successivamente si procederà ad effettuare, in raccordo con i medici di base, i tamponi eslusivamente a coloro che presentano sintomi o a categorie a rischio. Di seguito riporto indirizzo di posta elettronica a cui indirizzare la richiesta: [email protected]

Pescina

Ieri sera, il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, ha annunciato sulla sua bacheca Facebook l’AGGIORNAMENTO COVID.

Dopo la giornata di ieri che non c’è stata notificata alcuna nota dalla ASL, nella giornata di oggi c’è stato notificato n° 4 nuovi casi positivi al Covid19

Persone che già si trovavano in quarantena preventiva.

La nota positiva che n° 3 pazienti si sono negativizzati in aggiunta ai 2 precedenti .

I POSITIVI NOTIFICATI AL COVID DALLA ASL DEL COMUNE DI PESCINA SONO .

3 ricoverati presso Don Orione in Avezzano.

3 ricoverati presso l’ospedale di Avezzano.

23 domiciliati nelle proprie abitazioni.

2 domiciliati ad Avezzano.

1 ricoverato presso l’ospedale di Pescara.

2 ricoverati presso la clinica Nuova Salus.

Diversi nostri concittadini hanno effettuato i tamponi antigenici, risultando positivi.

Attualmente sono stati inseriti nella piattaforma, attendiamo che vengano chiamati per fare il tampone molecolare ed avere l’ufficialità.

Raccomando ancora di usare sempre i dispositivi di protezione individuale, mantenere sempre il minimo distanziamento che è pari a 1 metro, igienizzare spesso le mani.

La buona prevenzione e la massima attenzione sarà sicuramente l’arma migliore!

Balsorano, Magliano de’ Marsi e Morino

Balsorano. È arrivato l’annuncio sulla pagina Facebook del Comune, che anche il sindaco di Balsorano, Antonella Buffone, risulta positiva al Covid 19. Si legge nel post:

l Sindaco ci comunica in anticipo la sua positività al tampone “rapido” per il Covid-19 a cui si è sottoposta nel pomeriggio. Ha già personalmente provveduto ad attivare i protocolli sanitari. Sentita telefonicamente ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, e garantito che anche se da casa non verrà meno il suo impegno istituzionale e lavorativo. Conoscendola non ne avevamo dubbi. Un augurio di pronta guarigione, da donna coriacea, determinata e combattente supererai anche questa.

Con il sindaco Buffone salgono a tre i primi cittadini marsicani contagiati dal virus: il primo a comunicarlo, sempre su Facebook, il sindaco di Morino, Roberto D’Amico, che però non si scoraggia e continua, dopo diversi giorni di quarantena, a salutare i suoi cittadini dal balcone di casa e continua a rassicurare tutti dalla sua pagina social.

L’altro è il sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano che ieri ha annunciato la sua positività, dicendo a tutti i cittadini di non esitare comunque a contattarlo telefonicamente qualora avessero bisogno di qualsiasi cosa.

A Magliano il sindaco Di Cristofano ricorda anche come gestire i rifiuti dei positivi:

Ortucchio

Il vice sindaco Mario D’Agostino ha annunciato ieri la chiusura delle scuole del territorio comunale per oggi, 6 novembre 2020, dove si sta svolgendo una sanificazione straordinaria.

Il vicesindaco ha detto anche che non ci sono nuovi contagiati in paese ma che visto che ci sono diverse persone in quarantena fiduciaria a casa, che sono state a contatto con positivi, “è importante anche l’impatto psicologico e pertanto la sanificazione delle scuole è necessaria per dare agli studenti in primis ma anche alle loro famiglie, un maggiore senso di sicurezza”.

Civitella Roveto

A Civitella Roveto il vice sindaco Pierluigi Oddi ieri ha aggiornato così il gruppo che raccoglie i residenti nel Comune:

Ci è stata comunicata poco fa dalla ASL, la riscontrata positività in data odierna di altre 2 persone (entrambi contatti stretti di positivi). In totale, i casi segnalati dall’Azienda Sanitaria nel nostro territorio comunale ammontano a 42. Sono comunque giunte, per le vie brevi, segnalazioni di altri casi, comunque da confermare tramite comunicazioni ASL, mentre altre persone, inizialmente contagiate, si stanno negativativizzando. Invitiamo ancora una volta la cittadinanza a rispettare le regole imposte dal DPCM.

Sante Marie

Sulla pagina social di Sante Marie, il comune a guida del sindaco Lorenzo Berardinetti, viene dato l’annuncio che domani parte la convenzione con un centro specializzato per i Tamponi rapidi.

Il Comune di Sante Marie ha stipulato con Mediclinica una convenzione che permetterà ai suoi residenti (e alle persone domiciliate a Sante Marie) di effettuare i test rapidi antigenici per l’individuazione del covid 19. Lo screening sarà su base volontaria e avrà un costo di 35 euro. I test saranno effettuati nella sala don Beniamino – adeguatamente sanificata e messa disposizione dal Comune – sabato 7 novembre dalle 10 alle 14.30. Le prenotazioni dei tamponi potranno essere effettuate a partire da questa sera alle 20.30 sul link riservato ai residenti e domiciliati a Sante Marie.

Rimane invece ancora chiusa la farmacia dopo l’annuncio della positività di un componente della famiglia che la gestisce.

Tagliacozzo

A Tagliacozzo, il sindaco Vincenzo Giovagnorio, ha aggiornato la sua pagina così:

EMERGENZA COVID: – AGGIORNAMENTO DEI CASI POSITIVI SUL TERRITORIO COMUNALE – 05.11.2020 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI 1ªB, 2ªB e 3ªB DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PLESSO “A. ARGOLI”. – IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE È OPERATIVO DAL 30.10.2020 (C.O.C. – tel.: 3394671734) Informo che ad oggi, giovedì 5 novembre 2020, il totale delle persone conclamatamente positive è di n. 44 (+ 11 rispetto a martedì 03.11.2020); di cui: – n. 5 residenti ma che stanno trascorrendo la quarantena in isolamento in altro comune; – n. 2 invece non residenti che stanno trascorrendo la quarantena in isolamento in due domicili di questo Comune – n. 5 sono ricoverate in ospedale, di cui n. 2 già degenti per pregresse patologie, n. 2 al Covid Hospital “G8” di L’Aquila e n. 1 nell’Ospedale di Avezzano Allo stato dei fatti risultano poi n. 41 persone in isolamento o in attesa di tampone o di responso di tampone perché contatti diretti delle persone riscontrate positive. 8 persone risultano negativizzate, cioè guarite. Gran parte delle persone riscontrate positive sono asintomatiche; alcune hanno lievi sintomi, poche dimostrano sintomi importanti. A nome della Cittadinanza tutta e dell’Amministrazione comunale, formulo i migliori auguri a tutte persone riscontrate positive al Covid-19 e a tutte le altre persone positive ancora convalescenti e in quarantena, per un pronto ristabilimento in perfetta salute e un ritorno alle ordinarie attività e frequentazioni. Con Determina n. 6126 in data 05.11.2020 a firma della Dirigente scolastica è stata poi disposta la sospensione delle attività didattiche delle classi 1B, 2B, 3B della scuola secondaria di primo grado del plesso “A. Argoli”. Si raccomanda a tutta la popolazione la massima prudenza, l’osservanza delle disposizioni governative e sanitarie per il contenimento e il fronteggiamento dell’epidemia da Covid-19 ed evitare il più possibile movimenti al di fuori del territorio comunale. Reitero poi la comunicazione che con ordinanza n. 27 del 30 ottobre u.s. ho provveduto ad attivare il Centro operativo comunale (C.o.c.). Il C.o.c. è operativo dal giorno dell’attivazione (cioè da venerdì 30 ottobre 2020) e proseguirà la sua attività fino alla cessata emergenza sul territorio comunale ovvero fino a nuove disposizioni. Il C.o.c. ha la sede operativa presso gli Uffici del Comune della Città di Tagliacozzo, in Piazza Duca degli Abruzzi e il NUMERO DI EMERGENZA è tel.: 3394671734 Il C.o.c. avrà il compito di supportare il Sindaco in tutte le operazioni necessarie, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Tagliacozzo, la direzione ed il coordinamento delle azioni e misure operative richiamate nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, trasmessa dalla Prefettura UTG dell’Aquila con prot. n. 13617 in data 09.03.2020, e cioè: a) Informazione alla popolazione; b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati; c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento; d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento; e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento; f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.

Trasacco

Sulla pagina del Comune di Trasacco, a guida del sindaco Cesidio Lo Bene, un paio di giorni fa è stato annunciato:

𝗗𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟲 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗧𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻𝗶𝗰𝗶 𝗥𝗮𝗽𝗶𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼. Il sindaco informa che a partire da venerdì 6 novembre si potranno effettuare i TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI presso il campo sportivo. Il tampone va prenotato online. Il ticket ha il costo di 35 euro che dovranno essere pagate in loco dopo la prestazione.

In aggiornamento…