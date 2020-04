Emergenza covid19, la Proloco di Avezzano avvia raccolta di prodotti alimentari per le famiglie in difficoltà

Avezzano. Il contesto di emergenza sanitaria connesso al diffondersi della pandemia Covid19 ha ingenerato una situazione di emergenza anche sotto il profilo sociale ed economico, mettendo in difficoltà la gran parte delle attività lavorative commerciali ed artigianali e, di conseguenza, le famiglie dei lavoratori.

La Proloco di Avezzano, al fine di agevolare il superamento dell’attuale situazione, ha avviato una raccolta di prodotti alimentari non deperibili per la preparazione di pacchi solidali alle famiglie e alle persone in stato di necessità.

“La Protezione civile di Avezzano”, spiegano, “che opera in stretta collaborazione con il nostro sodalizio, curerà la distribuzione dei pacchi. Si invitano pertanto le associazioni, i sodalizi e tutti i cittadini a voler contribuire per incrementare gli aiuti, anche attraverso piccoli contributi da conferire, il martedì dalle 10 alle 12, il giovedì dalle 16 alle 18, nella sede della proloco di Avezzano, in via Corradini 73, o tramite il Carrello Solidale nella Coop del centro commerciale I Marsi”.

“I prodotti di prima necessità utili allo scopo sono pasta, riso, pelato, fagioli, ceci, lenticchie, piselli, tonno, carne in scatola, zucchero, farina, sale, acqua, latte a lunga conservazione, uova e olio. La proloco della città”, concludono, “esprime sin da ora i più sinceri ringraziamenti a quanti vorranno liberamente dimostrare la loro solidarietà a coloro che versano in stato di bisogno”.