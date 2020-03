Emergenza Covid19, il punto in Abruzzo con Maurizio Ortu (Presidente Ordine Medici L’Aquila)

L’Aquila. In piena emergenza nazionale e nel giorno dedicato alla festa del papà abbiamo intervistato il Presidente dell’ordine dei Medici della provincia dell’Aquila, dott. Maurizio Ortu.

Un audio dove viene fatto il punto della situazione: Ortu spiega che al momento la situazione all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila è gestibile, e che questa emergenza sta cambiando e cambierà molte nostre abitudini.

Ma quello che emerge da questa intervista è l’atteggiamento positivo e propositivo che ogni persona deve avere proprio per evitare questa quarantena in ansia ed apprensione. Situazioni che abbassano le difese immunitarie, oltre al fatto di saper/dover scegliere la giusta informazione che sia tale da non provocare uno stato permanente di agitazione. Poi la cura essenziale di Ortu è quella dello stare in casa per salvaguardare la salute pubblica e quella propria personale e della famiglia. E nel caso di uscite per motivi indifferibili, mantenere attive tutte le prescrizioni indicate dal governo. “Approfittiamo di questa situazione sicuramente incresciosa – spiega Ortu – per apprezzare un po’ i nostri ambienti domestici, raccoglierci nella lettura di qualche buon libro e ritrovare un po’ noi stessi, affrontando tutto con la massima serenità possibile”.

Quanto alla comunicazione, Ortu precisa che è bene affidarsi ai professionisti seri della comunicazione evitando di dare per oro colato qualsiasi cosa venga postata su facebook ed in ogni dove.

Ma per avere un quadro esaustivo della situazione si può scaricare l’audiointervista cliccando sul link sottostante:

Audiointervista Presidente Ordine Medici L’Aquila