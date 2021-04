Emergenza covid: sospensione attività didattiche per la scuola dell’infanzia di via San Pietro a Magliano de’ Marsi

Magliano de’ Marsi. Nuovi stop per le attività scolastiche in presenza del comune marsicano di Magliano de’ Marsi. L’ordinanza sindacale disponibile sul sito del comune, scrive che in merito alle relative adozioni di misure volte a contrastare la diffusione da contagio da Covid-19: “Dal 19 aprile 2021 al 30 aprile 2021 saranno sospese le attività didattiche della scuola dell’infanzia di via San Pietro dell’istituto comprensivo Di Girolamo”, così da rendere possibili le sanificazioni degli ambienti scolastici e porre in quarantena con isolamento gli alunni, i docenti e gli altri operatori scolastici entrati in contatto stretto con soggetti positivi al covid, nelle 48 ore precedenti al tampone effettuato il 17 aprile 2021.