Emergenza covid, scuole ancora chiuse a Carsoli, Pescina, Cerchio e Rocca di Botte

Carsoli. Niente lezioni in presenza a Carsoli per un’altra settimana. Il primo cittadino, Velia Nazzarro, alla luce dei numerosi casi registrati nelle ultime settimane in paese, ha deciso di non far riprendere la didattica in presenza. Ieri mattina, dopo aver sentito il parere della Asl, ha firmato una nuova ordinanza per chiudere la scuola primaria, la media e il Liceo Scientifico fino a sabato 27 compreso.

Didattica sospesa anche a Pescina fino a mercoledì. Il sindaco, Mirko Zauri, ha firmato l’ordinanza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado del paese e avviare, nel frattempo, nuovi screening. Non ci saranno lezioni in presenza ancora per qualche giorno anche per i bambini di Cerchio. Il primo cittadino, Gianfranco Tedeschi, ha disposto la proroga della chiusura della scuola per l’infanzia e primaria fino a mercoledì 24.

Non riapriranno per il momento le scuole di Rocca di Botte chiuse dal sindaco, Fernando Marzolini, dopo un caso di contagio tra gli alunni.