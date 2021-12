Emergenza covid, salgono i casi a Pescina: oggi screening gratuito, l’appello di Zauri ai cittadini

Pescina. Nuovo screening a Pescina per contrastare l’aumento dei contagi. Oggi pomeriggio infatti, dalle 15 alle 18, nel campo sportivo della città, verranno effettuati test antigienici gratuiti sulla popolazione su base volontaria.

“Venerdì scorso”, sottolinea il primo cittadino Mirko Zauri, “mi è stato confermato il rientro alla negatività al Covid19 da parte di quello che doveva essere l’ultimo caso per poi tornare ad essere Covid free, ma purtroppo da allora c’è stata un evoluzione che sta prendendo una certa importanza giorno per giorno. I positivi con residenza nel comune di Pescina sono 18. Purtroppo c’è stata un evoluzione di casi che in maniera quotidiana vengono confermati dai report Asl di coloro che sono stati convocati a fare il tampone molecolare”.

“Premetto che tutti hanno il vaccino e ciò non deve creare nella maniera più assoluta preoccupazione”, precisa Zauri, “questo evidenzia l’importanza di essere vaccinati. 18 casi non è un dato basso, soprattutto perché ci sono degli sviluppi a breve che faranno salire il numero dei positivi al Covid19. Il mio invito è quello di partecipare allo screening gratuito organizzato nel pomeriggio di oggi al campo sportivo “A. Barbati” e soprattutto invito ad iscriversi in piattaforma tutti coloro che ancora sono diffidenti nel sottoporsi a vaccinazione anticovid”.

“A ciò che si vede oggi è l’unica e sicura soluzione”, conclude il sindaco, “certo non è un obbligo ma sarà sicuramente segno di responsabilità e salvaguardia per la salute di sé stessi e di tutti. Sensibilizzo a mantenere la distanza minimo di un metro sia all’aperto che al chiuso, l’utilizzo delle mascherine anche se si sta all’aperto e di igienizzare le mani spesso. Responsabilmente firmerò un ordinanza con restrizioni preventive per evitare di poter essere travolti da una probabile quarta ondata. Chiedo responsabilità da parte di tutti. Chiedo a chi possa risultare positivo di non essere omertoso, soprattutto nel non dichiarare chi possano essere i suoi contatti stretti, è così che arginiamo il diffondersi del virus”.