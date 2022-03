Emergenza covid, i sindaci della provincia: “Un riconoscimento per personale contact center Asl”

Avezzano. I sindaci della provincia dell’Aquila ringraziano il personale del Contact Center Emergenza Covid 19 della Asl1 e propongono un riconoscimento. “In questi tempi difficili, in cui la complessità e purtroppo la pericolosità delle situazioni da affrontare potrebbe portare a perdere di vista ciò che di buono pure esiste, pensiamo sia utile invece fermarsi a guardare quanto di positivo si è venuto affermando proprio grazie alle difficoltà. A guardare quanto gli uomini sono riusciti a fare per arginare le emergenze e a come, nel nostro territorio, operino delle realtà che in silenzio ma con risultati sempre crescenti, siano stati e sono oggi fondamentali”, scrivono i sindaci in una nota.



“Il pensiero va al Contact Center della Asl 1, diretto da Marco Martinicchia e incastonato nel Dipartimento di Prevenzione del dottor Domenico Pompei e Sanità Pubblica del dottor Enrico Giansante. Ricordiamo come all’inizio della pandemia, quella sparuta squadra di persone si sia trovata a dover affrontare a mani nude qualcosa che non si poteva prevedere prima, con strumenti da mettere a punto giorno dopo giorno, con l’incertezza inevitabile sui risultati. Quella squadra, pur sotto costante pressione, è rapidamente cresciuta, è diventata oggi una realtà solida, ha messo a punto prassi che funzionano, si è affiancata, ancora una volta in silenzio, ai cittadini; ha fornito risposte, ha attivato servizi indispensabili per l’assistenza ai pazienti Covid e poi per l’attivazione e il sostegno della campagna vaccinale”, vanno avanti i primi cittadini, “oggi è una realtà pronta ad utilizzare le competenze acquisite, con la stessa grinta, per altre emergenze che purtroppo di profilano all’orizzonte. Un bene, in sostanza, di cui è giusto ricordarsi e che è un dovere tutelare”.



“È per questo motivo che noi”, si chiude la nota, “rappresentanti istituzionali degli Enti Locali, nel territorio, noi sindaci, sottoscriviamo e sosteniamo con convinzione il lavoro di grande qualità svolto dal personale del Contact Center della Asl 1 del dottor Pompei e ci facciamo promotori di un evento pubblico, proponendo una targa che incida nella memoria collettiva l’impegno duro messo a ricettadisposizione dal personale in uno dei periodi più complessi di questo XXI secolo”.



I sindaci che hanno firmato il documento:



Fabrizio D’Alessandro – Sindaco Barisciano; Iside Di Martino – Sindaco Cagnano Amiterno; Ercole di Girolami – Sindaco Campotosto; Marisa Valeri Sindaco – Castelvecchio Subequo; Sandro Chiocchio – Sindaco Cocullo; Marivera de Rosa – Sindaco Luco Dei Marsi; Valter Chiappini – Sindaco Lucoli; Giammatteo Riocci – Sindaco Ocre; Angelo Ciminelli – Sindaco Ovindoli; Antonello Gialloreto – Sindaco Poggio Picenze; Polo; Eusani Sindaco – Prata D’Ansidonia; Gennarino Di Stefano – Sindaco Rocca Di Cambio; Mauro Di Ciccio – Sindaco Rocca Di Mezzo; Giovanni Mastrogiovanni – Sindaco Scanno; Marco Giusti – Sindaco Scoppito; Vincenzo Giovagnorio – Sindaco Tagliacozzo; Giammario Fiori – Sindaco Tornimparte; Franco Pucci – Sindaco di Capitignano.