Emergenza covid: altri 7 casi a Celano, i positivi salgono a 132. Un contagiato anche a Luco dei Marsi

Celano. Altri 7 casi positivi a Celano. Il covid si abbatte ancora sulla città marsicana dove si contano a oggi 132 casi positivi. “Mi è stata appena notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunicano 7 nuovi casi positivi al Covid19 di persone di Celano”, ha precisato il sindaco Settimio Santilli, “dovremmo avere oggi il responso degli ulteriori tamponi a cui sono state sottoposte le persone positive ormai da diversi oggi”.

A Luco dei Marsi il primo cittadino, Marivera De Rosa, ha annunciato di aver ricevuto dagli uffici Asl competenti, la comunicazione di un nuovo caso di contagio in paese. La persona colpita era già in isolamento per un caso già accertato nel suo ambito familiare. “A lei faccio i migliori auguri di pronta guarigione”, ha spiegato il sindaco De Rosa, “che rinnovo anche a tutti i colpiti, con la speranza che presto possiamo avere notizia della loro guarigione. A oggi, con quest’ultimo, i casi in questione sono 19, appartenenti a diversi gruppi familiari, e abbiamo dovuto rilevare come la maggior parte di essi risalga al periodo tra i primi giorni di questo mese e oggi”.

A Capistrello i casi sono attualmente 38. Il sindaco Franco Ciciotti ha sottolineato che “non tutti i cittadini hanno compreso la serietà del momento e continuano ad ignorare le disposizioni di sicurezza governative e sanitarie. Abbiamo già emanato ordinanze restrittive rispetto ai vari DPCM e ordinanze Regionali, ma la crescita di ulteriori casi di positività ci costringerà a prendere decisioni ancora più drastiche. Invito tutti coloro che sono entrati in contatto con un positivo ad attenersi alla applicazione delle norme sulla quarantena volontaria al fine di salvaguardare la propria salute e quella degli altri, e di prendere contatto con il medico curante”.