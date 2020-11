Emergenza Covid, 25 pazienti Covid al pronto soccorso di Avezzano, 10 in attesa in ambulanza

Avezzano. Mentre alcuni sindaci contestano il documento “SalvaMarsica”, la situazione al Pronto Soccorso di Avezzano di certo non migliora. Anzi. Nella prima serata, alle 21.30, erano 25 i pazienti del PS. Tutti Covid. 15 persone erano già sotto prestazione medica, mentre una decina di persone era in attesa. Ovviamente, dentro l’ambulanza. Una situazione drammatica che oramai è diventata una tragica routine per i medici e per il personale delle ambulanze che la vivono quotidianamente. Tra l’altro, sembra che nella giornata di oggi si sia contagiata un altro componente del personale sanitario in servizio proprio al pronto soccorso.

Al momento i posti letto Covid nell’ospedale di Avezzano sono pieni. Più di 40 posti Covid occupati. Inoltre ben 20 posti sono costretti a essere ospedalizzati dentro il Pronto soccorso. Di fatto, non c’è più posto per il soccorso delle patologie normali perché c’è il rischio che i pazienti si contagino. Mentre qualcuno dei rappresentanti della maggioranza regionale (eletti nella Marsica) si mette a discutere contro i sindaci che ricercano soluzioni e a polemizzare e mentre il presidente della commissione Sanità Mario Quaglieri non si presenta nemmeno alle riunioni del suo popolo marsicano, la situazione sanitaria del territorio peggiora ogni giorno.