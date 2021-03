Emergenza Covid: 20.159 nuovi positivi, 300 le vittime e tasso positività in risalita al 7,2%

L’Aquila. Una pandemia che vede barlumi di speranza nei vaccini in arrivo ma che non frena gli ingressi dei pazienti covid negli ospedali italiani. Sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Alla data di ieri erano stati 23.832. Per quanto riguarda le vittime sono 300 quelle conteggiate nella giornata odierna (ieri erano state 401). I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia – sempre secondo i dati del ministero della Salute – risultano 277.086. Nella giornata precedente i test erano stati 354.480. Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,2% (ieri era al 6,7%).