Emergenza Covid-19, il comune di Civita d’Antino avvia la campagna tamponi per il tracciamento dei contagiati

Civita D’Antino. Sono stati già ordinati i primi 400 test nasofaringei rapidi per il comune di Civita D’Antino. Per far fronte all’emergenza sanitaria, il sindaco Sara Cicchinelli ha comunicato il rifornimento dei tamponi come misura di prevenzione e monitoraggio del contagio da Covid19 nel territorio. In pochissimi giorni, nella cittadina si è passati da 3 a 12 contagi. Lo scopo dell’iniziativa è di riuscire soprattutto ad individuare casi asintomatici. Tra i contagi attuali, c’è anche una persona che segue delle terapie in ospedale, ma che non ha contatti con nessuno. Per cui si pensa possa essere stata contagiata proprio in ambiente ospedaliero.

“Come da protocollo, le persone risultate positive o in quarantena”, afferma la Cicchinelli, “devono seguire le regole della asl e dei medici di base, per cui non possono spostarsi dalle loro abitazioni per eseguire questi test rapidi. Nei prossimi giorni comunicheremo le modalità e gli orari, cercando di dare priorità alle categorie a rischio quindi le persone deboli, i bambini a partire da 12 anni, i funzionari delle attività economiche che sono più esposte e i funzionari degli uffici pubblici”, Continua, “Sono molto preoccupata per la situazione nella sanità marsicana e per le tragiche notizie che leggiamo sui giornali in relazione all’ospedale di Avezzano. Raccomando a tutti di ridurre al minimo gli spostamenti e di seguire tutte le regole indicate nell’ultimo dpcm. I contatti stretti dei positivi sono obbligati a rispettare la quarantena. Un ringraziamento particolare va a i volontari che stanno collaborando con l’amministrazione e a tutti i dipendenti comunali”. @RaffaeleCastiglioneMorelli