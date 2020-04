Emergenza Covid-19, il comune di Avezzano da avvio alla distribuzione dei Buoni spesa alle famiglie più in difficoltà

Avezzano. Sono 684 le domande per la consegna dei Buoni spesa finora accolte dal comune di Avezzano, mentre per le altre 199 posizioni sono in corso ulteriori richieste istruttorie per l’eventuale regolarizzazione o definitivo rigetto. Lo rende noto il Commissario straordinario di Avezzano, Mauro Passerotti. “Per opportuna informazione e ampia diffusione si comunica che come già anticipato, grazie anche al particolare impegno profuso congiuntamente dal settore dei Servizi Sociali unitamente al responsabile della funzione volontariato del Piano di Protezione civile, il comune di Avezzano garantirà”, illustra il Commissario Mauro Passerotti,” a far data da domani 9 aprile la consegna dei buoni spesa ai nuclei familiari piu’ esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid–19 e in stato di bisogno, in conformità alle determinazioni assunte dal Commissario straordinario con la Delibera del 06/04/2020 a seguito dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020″.

“Ad esito dell’istruttoria svolta nei confronti di 883 istanze pervenute entro il termine di scadenza fissato (6 aprile 2020), gli uffici comunali preposti hanno ammesso al beneficio 684 domande, mentre per n.199 posizioni sono in corso ulteriori richieste istruttorie per l’eventuale regolarizzazione o definitivo rigetto. La distribuzione “, spiega il Commissario Mauro Passerotti,”avrà avvio da domani giovedì 9 aprile nei tre presidi all’uopo istituiti : 1) Sede del settore Servizi Sociali con ingressi ubicati in via Vidimari n. 36 e Via Vezzia n. 32 – Coordinatore : d.ssa Ottavi – Referenti : personale dei Servizi sociali; 2) Centro Operativo di Protezione civile presso la sede centrale del Municipio ubicata in Piazza della Repubblica n.8 – Coordinatore : Arch De Santis – Referenti : Volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile; 3) Centro del Partenariato sociale Agorà con sede in via Febonio n.23 Coordinatore : dr. Luigi Milani – Referenti : personale delle associazioni del partenariato. I cittadini ammessi al beneficio saranno contattati telefonicamente, sin da oggi , dagli operatori incaricati, per la comunicazione di ora data e luogo del ritiro”.

“Si prevede il completamento delle operazioni di consegna dei buoni spesa entro sabato 11 aprile. Nell’ottica di poter estendere le misure di solidarietà alimentare ad una più allargata platea di soggetti in stato di bisogno, l’amministrazione si impegna, altresì”, conclude il Commissario Mauro Passerotti,”ad assicurare l’ammissione di ulteriori istanze pervenute anche oltre i termini, ferma restando la sussistenza delle condizioni previste, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate”. I Buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di beni alimentari e altri prodotti di prima necessità, in tutti gli esercizi commerciali inseriti nell’apposito elenco costituito dal comune di Avezzano, dopo aver partecipato ad avviso pubblico.