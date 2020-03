Emergenza Covid-19, a Tagliacozzo attivo il Coc: sanificati gli uffici comunali

Tagliacozzo. A seguito dell’esito positivo del tampone su una persona di Tagliacozzo, con patologie pregresse, ricoverata attualmente all’ospedale di Avezzano, il sindaco Vincenzo Giovagnorio ha disposto l’apertura dell’unità di emergenza dovuta al Covid-19 per gestire segnalazioni e dare seguito a quanto necessario in caso di diffusione del contagio nel territorio comunale.

Un primo caso di positività asintomatica al nuovo corona virus si era già avuto la scorsa settimana ma, d’accordo con le Autorità sanitarie, non si era ritenuto necessario attivare il Centro operativo comunale. Tutti i responsabili sono operativi e si possono contattare via mail ai numeri di telefono dedicati.

L’interazione tra gli uffici avviene in video conferenza come prevedono le norme per la sicurezza sul lavoro e sul distanziamento sociale. Inoltre, al fine di tutelare i dipendenti e gli amministratori del Comune di Tagliacozzo, che continuano a svolgere senza interruzione l’importante lavoro di coordinamento di tutte le operazioni dovute alla pandemia, presso la sede municipale, edificio strategico, nel pomeriggio di ieri è stata effettuata la sanificazione ambientale mediante ozonizzazione dei locali del Palazzo Municipale.

“Abbiamo optato per l’ozono in quanto è uno degli ossidanti più potenti”, sottolinea il primo cittadino, “in grado di eliminare non solo i virus ma anche una vasta gamma di altri microrganismi contaminanti presenti nell’aria. L’uso di ozono per la disinfezione dell’aria e delle superfici è molto più consigliabile rispetto ad altri disinfettanti sia per la sua efficacia, sia per la sua rapida decomposizione poiché non lascia residui pericolosi”.

Da subito quindi si può tornare al lavoro. Le superfici degli uffici sono comunque continuando disinfettati dalle collaboratrici che operano nella struttura. Le operazioni di santificazione con l’ozono sono invece state effettuate dalla ditta “MM Fratelli Morgante”, che ha operato con prontezza e competenza l’intervento di sanificazione. All’ingresso del palazzo municipale, intanto, i concittadini stanno appendendo cartelli e cuori con frasi di speranza con la scritta #andràtuttobene.