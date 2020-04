Emergenza coronavirus, vietato coltivare l’orto a meno che non sia vicino casa

Avezzano. Si può andare a fare l’orto? Questa è una delle domande più frequenti che vengono poste ad amministratori locali e forze dell’Ordine da anziani dei paesi e appassionati di agricoltura che viste le belle stagioni vorrebbero iniziare a lavorare ai loro campi.

L’emergenza coronavirus, però, sta creando ostacoli anche a quella che per molti marsicani è la normalità. Secondo le regole vigenti per evitare la diffusione del Covid-19 non è infatti possibile allontanarsi da casa e quindi raggiungere terreni lontano dalla propria abitazione.

L’agricoltura a km0, quindi, potrebbe avere dei problemi. Mentre le aziende agricole del Fucino lavorano h24 per assicurare le provviste sulle tavole di tutta l’Italia, il piccolo agricoltore dovrà invece aspettare a meno che non abbia un orticello in casa o comunque a pochi metri.