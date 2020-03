Emergenza coronavirus, un messaggio di solidarietà a tutti i fornai: enormi sacrifici e lavoro h24 per i cittadini

Avezzano. Un messaggio di solidarietà rivolto a tutti i fornai per il lavoro che stanno facendo in questi giorni nell’emergenza Covid-19.

“Il pane & il fornaio- Solidarietà a tutti i Fornai”, scrive la Fiesa Assopianificatori Confesercenti di Abruzzo e Molise, “perché in questi giorni di espansione dell’epidemia da Coronavirus-Covid 19, con enormi sacrifici, con il lavoro quotidiano di 24 ore su 24, nel rispetto delle regole per la salute e della sicurezza alimentare, garantiscono il pane a tutti i cittadini, consapevoli che questo prodotto è di primaria importanza, soprattutto in periodi epidemici come quello che stiamo vivendo. Il fornaio che, spesso, conosciamo personalmente, non ci fa mancare il suo prodotto fresco e la sua attenzione, ripagandoci della nostra fiducia e della nostra pazienza”.

“Un “abbraccio” simbolico, ma comunque simbolico a questi coraggiosi operatori di “solidarietà umana”, alle loro famiglie, ai loro dipendenti e ai loro collaboratori”, concludono, “‘perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere”. (Matteo 25,35-44).