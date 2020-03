Emergenza Coronavirus, tute, calzari e visiere protettive recapitate in dono al Pronto Soccorso di Avezzano

Avezzano. Dimostrazioni di concreta solidarietà si stanno verificando a stretto giro di posta sull’intero territorio nazionale e la Marsica non fa di certo eccezione a questa bellissima e significativa regola.

Stamane, infatti, 250 tute monouso con cappuccio, 1000 calzari e 40 visiere sono state donate e consegnate al Pronto Soccorso del nosocomio avezzanese da Obiettivo Qualità Consulting, in persona dello stesso amministratore Ivan Di Natale.

“Ringrazio Benedetto Mancini e Luigi Soricone – ha dichiarato Di Natale – per la loro vicinanza e per essere in prima linea come tanti in questa battaglia. Cercherò di trovare altri fondi con altri imprenditori per comprare altro materiale utile per il presidio di pronto soccorso”