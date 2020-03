Emergenza Coronavirus, tentativi di truffa a Pescina. Vice sindaco Iulianella: non aprite a nessuno

Pescina. “Abbiamo ricevuto la notizia che, nelle ultime ore, alcuni nostri concittadini,nella maggior parte dei casi anziani e soli, stanno ricevendo strane telefonate nel pieno della notte”, ha dichiarato il vice sindaco di Pescina, Tiziano Iulianella.

“Questi sciacalli, spacciandosi per personale sanitario Asl, tentano di entrare in casa con la scusa di dover effettuare finti controlli sullo state di salute o per eseguire il test del tampone per il Covid-19. Attenzione. È una truffa. Contattate immediatamente le forze dell’ordine che ho preventivamente avvisato questa mattina e non aprite a nessuno”.

“Colgo l’occasione per ringraziare l’operato del comando carabinieri di Pescina, ha concluso il cice sindaco Tiziano Iulianella.