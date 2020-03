Emergenza Coronavirus, task force del Cam contro perdite e disservizi sul territorio

Grazie alla disponibilità degli operai sono state create delle squadre di lavoro che, con le adeguate misure di sicurezza, stanno operando a 360 gradi in tutto il territorio coperto dal Cam per evitare qualsiasi tipo di disservizio agli utenti. Da ieri, poi, è partita la sanificazione di tutti i mezzi in dotazione che sono stati igienizzati per eliminare ogni traccia possibile del virus.

“Abbiamo attivato da subito un protocollo in base al quale sono stati chiusi al pubblico gli uffici, avviato lo smart – working e creato una task force contro perdite e disservizi agli utenti”, ha spiegato il presidente del Consorzio acquedottistico marsicano Manuela Morgante, “grazie a un monitoraggio costante effettuato da un team di lavoro stiamo fronteggiando l’emergenza attraverso un filo diretto tra i sindaci e gli utenti che ci segnalano il guasto e le squadre pronte a intervenire per risolvere il problema”.

Le comunicazioni con i Comuni soci e con gli utenti avvengono via telefonica e via email e immediatamente vengono smistate alle squadre di tecnici che intervengono prontamente per non lasciare abitazioni o attività senza acqua. Ove non è stato possibile attivare il lavoro agile sono state programmate ferie a rotazione per i dipendenti secondo quanto disposto dal decreto legge.

“Il nostro grazie va ai dipendenti del Cam che stanno assicurando la presenza costante di un bene essenziale come l’acqua a tutti gli utenti”, ha evidenziato Loreto Ruscio, membro del consiglio di gestione, “dal punto di vista organizzativo sta funzionando molto bene anche lo smart-working che permette ai dipendenti di avere una comunicazione costante con gli utenti senza alcuna interruzione del servizio. In base a quanto previsto dall’autorità per l’energia abbiamo sospeso temporaneamente tutte le azioni intraprese dal Cam nei confronti degli utenti morosi sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche”.

Per informazioni occorre contattare i numeri 0863 090030 (servizio clienti a pagamento),800 869 444( servizio clienti gratuito),800 129 449(servizio clienti gratuito per segnalazione guasti o disservizi),348 5272168 (reperibilità) oppure consultare il sito web istituzionale www.cam-spa.com oppure tramite la casella di posta elettronica [email protected]