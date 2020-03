Emergenza Coronavirus, subito la sospensione di mutui e leasing per le imprese

Avezzano. Continua in questi giorni di massima emergenza l’incessante attività di informazione da parte della Cna di Avezzano a favore delle proprie imprese. Il direttore Fabrizio Belisari ha spiegato che “per quanto riguarda la sospensione di mutui e leasing, come prevede il protocollo firmato anche dalla nostra Associazione, dovrà essere la singola impresa a farne richiesta presso la propria banca”.

“L’accordo”, ha continuato, “prevede la sospensione per 12 mesi solo della sorte capitale, mentre si dovranno continuare a pagare gli interessi. Naturalmente l’impresa può chiedere di sospendere anche gli interessi, richiesta che la banca può concedere o meno. Questa è la situazione al momento.

Vedremo se il decreto, nelle prossime ore, prevederà una regolamentazione inerente anche la sospensione degli interessi come richiesto da più parti. Per utilità dei nostro associati, continua sul punto Belisari, è a disposizione il modello di richiesta di sospensione che ciascuna impresa può richiedere attraverso la seguente mail:

“In questi giorni”, ha concluso il presidente della Cna Francesco D’Amore, “non riusciamo, per le ragioni tristemente note a tutti, ad essere fisicamente vicini alle nostre imprese per l’erogazione dei nostri servizi, tuttavia non possiamo esimerci dal dare loro informazioni continue e puntuali in base a come evolve questa difficile situazione”.