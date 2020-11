Emergenza coronavirus: sospetto contagio, a Civitella Roveto scuole chiuse in via precauzionale

Civitella Roveto. In via cautelativa e precauzionale è sospesa l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado di Civitella Roveto. Lo comunica l’amministrazione comunale che quest’oggi ha approvato la decisione con delibera. La ripresa dell’attività scolastica è prevista per sabato 7 novembre.

La decisione arriva dopo che “Sul territorio nazionale, regionale, compreso quello comunale, continua, da diversi giorni, a registrarsi un aumento dei contagi da covid 19” . A questo si deve aggiungere, come sottolineato nel testo della ordinanza, “che una persona, adibita all’accompagnamento degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico, presenta sintomi fortemente indicativi di un contagio da Covid-19.

” Vista l’interazione che quest’ultima può aver avuto con gli altri alunni e con il personale docente e non, anche al fine di monitorare al meglio l’evolversi della situazione, stanti le correlazioni tra e trasporto scolastico e attività didattica, appare necessaria la sospensione di quest’ultima in via cautelativa e precauzionale nelle seuale di ogni ordine e orado di Ciitella Roveto”.

“Ravvisata I’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite al fine di evitare assembramento o comunque evitare possibili occasioni di contagio favorite in quei luoghi frequentati da un consistente numero di persone. Ritenuto altresì opportuno sospendere, in via cautelativa c precauzionale, l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado di Civitella Roveto, al fine di provvedere alle sanificazioni straordinarie dei plessi e degli scuolabus, dal 3 novembre al 7 novembre 2020, con ripresa dell’attività didattica

sabato 7 novembre 2020, fatta salva l’attivazione da parte del Dirigente Scolastico della Didattica a Distanza”.