Emergenza Coronavirus, sospesi accertamenti e solleciti imposte a Celano. Ecco i provvedimenti

Celano. Stop ad accertamenti e solleciti a Celano. Il sindaco Settimio Santilli ha annunciato una serie di provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19. In particolare è stata prevista la sospensione fino al 31 luglio degli avvisi di accertamento e di solleciti di pagamento per la riscossione di tributi ed entrate patrimoniali comunali degli anni antecedenti il 2020 (Imu, Tari, Tasi, Icp, Tosap, Refezione scolastica, Trasporto scolastico, fitti attivi, luci votive, loculi, dehors) tranne gli atti che serviranno per evitare eventuali prescrizioni;

Prevista inoltre la sospensione, a partire da marzo 2020 fino al 31 luglio dei pagamenti degli anni antecedenti il 2020 inerenti la rateizzazione speciale (Imu, Tari, Tasi, Icp, Tosap, refezione scolastica, Trasporto scolastico, fitti attivi, luci votive, loculi, dehors, nido).

“Per effetto di tali sospensioni, nel mese di agosto 2020, il cittadino non si vedrà cumulare il pagamento delle rate non pagate, ma si troverà a riprendere il pagamento delle rate sospese nel rispetto dei piani di rateizzazione autorizzati, che si intenderanno prorogati per la durata della sospensione”, ha precisato il sindaco Santilli, “tali misure verranno ulteriormente adeguate ad eventuali successive disposizioni da parte delle competenti autorità sovracomunali. Per quanto concerne Imu, Tari, Tasi 2020, le scadenze non sono imminenti, ma in ogni caso dipendendo da direttive statali, nel momento in cui queste ultime verranno emanate, saremo pronti per intervenire”.