Emergenza coronavirus, sinergia tra Comune di Avezzano e vigili del fuoco: lavoriamo di squadra

Avezzano. Un rapporto decennale di stretta e significativa collaborazione, quello tra il Comune di Avezzano e i Vigili del fuoco. Un lavoro di squadra costante nel tempo, che ha attraversato anche fasi complesse, non riferibili solo alla gestione delle tante emergenze ma anche alla difesa del distaccamento di Avezzano: in quel momento, vicino ai vigili e in prima linea, c’era proprio il sindaco Giovanni Di Pangrazio, nel precedente mandato.

La visita di questa mattina in Municipio da parte del responsabile del Distaccamento di Avezzano, Carmine Iampieri, si inserisce in questo clima di rispetto e obiettivi comuni. Iampieri ha voluto salutare il primo cittadino, intrattenendosi anche ad analizzare la situazione legata al coronavirus. In particolar modo il sindaco ed il responsabile dei vigili si sono confrontati sulla prossima attività di screening della popolazione e sulle implicazioni organizzative della stessa.

Il responsabile del distaccamento di Avezzano ha sottolineato la disponibilità dei Vigili del fuoco ad un supporto al Coc che passa anche per l’eventuale utilizzo, ove fosse necessario, del mezzo N.B.C.R, finalizzato al soccorso e al primo intervento per tutti gli aspetti relativi ai pericoli derivanti da sostanze chimiche, biologiche, pericolose, nocive e inquinanti.

“Ringrazio il sindaco”, ha dichiarato Iampieri, “per esserci stato sempre vicino, in special modo nei momenti più delicati della presenza in città. Lo ringrazio anche per quel particolare segnale di attenzione che ha palesato dedicando una Piazza ai Caduti dei Vigili del Fuoco, cosa che abbiamo apprezzato molto”.

“Sappiamo”, ha sottolineato Gianni Di Pangrazio, “di poter contare sui Vigili del Fuoco. Il loro lavoro è prezioso e delicato. Credo percepiscano il senso di gratitudine dei cittadini. La figura del Vigile del fuoco è una di quelle che rimangono nell’immaginario collettivo come sinonimo di coraggio, sacrificio, tutela delle persone e del territorio. L’opera del distaccamento di Avezzano è, da sempre, coerente con questi valori”.