Emergenza coronavirus, rinviate le elezioni comunali. Si pensa a una data tra ottobre e dicembre

Avezzano. L’emergenza coronavirus blocca anche le elezioni per il rinnovo dei consigli Comunali. In Abruzzo erano decine le città e i paesi chiamati alle urne a primavera per il rinnovo dei consigli comunali.

Dopo aver fatto slittare il referendum per il taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo, a data da destinarsi il Governo proprio in queste ha deciso di rimandare anche le elezioni amministrative che si dovevano tenere tra maggio e giugno.

In Abruzzo sarebbero andati alle urne, tra gli altri, Chieti, Avezzano e tanti altri piccoli Comuni.

Secondo le ultime notizie le elezioni dovrebbero tenersi tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.