Emergenza coronavirus, servono investimenti per le attività produttive. La Cna scrive al sindaco

Avezzano. “Chiediamo espressamente al sindaco Di Pangrazio e all’assessore Di Stefano l’immediata istituzione di un Osservatorio permanente per le attività produttive”. È quanto si legge in una nota stampa a firma di Fabrizio Belisari, direttore della Cna di Avezzano, secondo il quale, riflettendo sullo scenario economico attuale e, soprattutto, su quanto contenuto nel “React-Eu”, in particolare per quanto attiene alle proposte della Regione Abruzzo, quello dell’osservatorio permanente è lo strumento migliore per contemperare le esigenze dei diversi attori sociali con le risorse previste, 495 milioni di euro, di cui il 65% destinate al superamento della crisi emergenziale, dando priorità ad investimenti a favore delle Pmi del sociale e della sanità.

“Sono previste”, continua Belisari, “ingenti risorse che vanno nella direzione di sostegno alla piccola e media Impresa sotto forma di capitale circolante o sostegno agli investimenti, inclusi costi per il personale, di gestione e misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; mantenimento dei livelli occupazionali, nonché creazione di nuova occupazione; e ancora, istruzione, formazione, sviluppo delle competenze. Di fronte a tutto ciò, sono fermamente convinti che non possiamo farci trovare impreparati”.

“Al contrario”, precisa, “è il momento giusto per pensare insieme ad una squadra che possa lavorare coesa con un ruolo ben preciso, ovvero di attrattore di incentivi e nello stesso di facilitatore per veicolare quante più risorse possibili in settori ed ambiti strategici per una rapida uscita da questa perdurante fase di recessione, appesantita ulteriormente da un’emergenza, al tempo stesso sanitaria ed economica, senza precedenti. Il tutto ovviamente attraverso un’intensa attività di progettazione in merito alla quale non ravviso particolari difficoltà viste le competenze e le capacità di soggetti, professionisti, tecnici, docenti di cui è ricco il nostro territorio. Confido quindi”, conclude Belisari, “nell’immediata istituzione di tale organismo”.