Emergenza Coronavirus, secondo caso di positività nel Comune di Celano

Celano. Confermato un nuovo caso di Coronavirus a Celano. Si tratta del secondo nel giro di 24 ore e secondo quanto spiegato dal sindaco Santilli sarebbe collegato con quello di ieri.

“È appena arrivata la nota ufficiale della Asl nella quale mi è stato comunicato un altro caso accertato Covid-19 di una persona di Celano”, ha spiegato il sindaco Settimio Santilli. “Il caso è collegato al contagio avvenuto nella clinica San Raffaele di Sulmona”.

“Sempre nella clinica San Raffaele di Sulmona abbiamo pazienti di Celano con cui sono in contatto che da giorni/settimane erano e sono tuttora ricoverati per altre patologie pregresse legate alla deambulazione e ai quali sono stati fatti tamponi, il cui esito ancora non è stato comunicato. Sono in contatto da giorni con la persona contagiata, che avvertiti i primi sintomi si era già messa in quarantena volontaria da tempo e lo è tuttora. A lui sin d’ora a nome della città di Celano che rappresento formulo i migliori auguri di pronta guarigione”.

“Come già fatto ieri vi rinnovo il monito alla massima prudenza ed attenzione”, ha concluso il primo cittadino, “dovete rimane nelle vostre case e rispettare le regole, solo così usciremo al più presto da questo incubo”.