Emergenza Coronavirus, scatta la cassa integrazione alla Kromoss e alla Hydro per 9 settimane

Celano. Nove settimane di cassa per la Kromoss di Celano. La storica azienda della famiglia Piccone che produce profilati di alluminio ha deciso di usufruire degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal governo grazie al decreto “Cura Italia”.

Lo stabilimento aveva fatto ricorso a una settimana di cassa per i suoi 170 dipendenti, ma poi ha deciso di prolungare fino a maggio. Lavorando molto con le regioni del nord maggiormente colpite dal covid-19 ha avuto un calo di commesse e per questo ha deciso di sospendere l’attività produttiva pur lasciando però uno spiraglio aperto. In caso infatti di ripresa del lavoro i vertici del sito sono pronti a bloccare gli ammortizzatori e a far tornare gli operai in azienda.

Stessa scelta è stata fatta dai vertici della Hydro di Aielli, che produce profilati di alluminio. Lo stabilimento prima rimasto chiuso fino al 28 marzo, poi si è deciso di non riprendere la produzione e di utilizzare le nove settimane concesse dallo Stato