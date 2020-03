Emergenza Coronavirus, sanificazione dei luoghi di aggregazione in corso in numerosi comuni della Marsica

Tagliacozzo. Si igienizzano le strade e le piazze in diversi comuni della Marsica. In queste ore si sta programmando la sanificazione dei paesi e delle città secondo i protocolli imposti dalla Asl in diversi Comuni del territorio anche in base alla tabella di marcia stilata dalle società che gestiscono questo tipo di servizi. A Carsoli gli interventi sono previsti oggi e domani, a partire dalle 21. A Morino invece è già in agenda per martedì 17.

Ieri mattina, dopo opportuna organizzazione e reperimento dei prodotti, la Segen su indicazione dell’amministrazione comunale di Tagliacozzo, ha operato nel capoluogo e nelle frazioni, il servizio di igienizzazione delle aree pubbliche più frequentate: sia a mezzo del personale a piedi, sia con il mezzo meccanico della spazzatrice. Tale servizio sarà replicato quotidianamente fino a successive disposizioni.

“Gli interventi di igienizzazione saranno effettuati lungo le strade e i marciapiedi e nelle vicinanze delle aree con maggiore passaggio di persone come ad esempio gli esercizi commerciali operativi e i supermercati”, ha dichiarato l’assessore alle Partecipate Giuseppe Mastroddi che d’intesa con il sindaco Vincenzo Giovagnorio ha organizzato il servizio, “bisogna ricordare che la sanificazione è un procedimento che si usa negli ambienti contaminati e che, com’è noto, l’epidemia si propaga prevalentemente attraverso il contatto tra le persone.

L’igienizzazione delle strade è quindi una misura precauzionale che non annienta il pericolo di propagazione del COVID-19. Per questo motivo”, ha sottolineato Mastroddi, “l’unico metodo efficace di contrasto alla propagazione della pandemia, come più volte ci ricorda il nostro sindaco, è rimanere a casa e uscire solo se necessario. Il Comune di Tagliacozzo ha predisposto tutte le misure di sua competenza al meglio per contenere e per contrastare il diffondersi del virus COVID-19”.

Il sindaco e gli assessori, con il consigliere alla Comunicazione Danilo Iacoboni, unitamente al personale in servizio presso il Palazzo del Municipio, sono a disposizione, come da indirizzo delle Autorità nazionali e sanitarie, attraverso i mezzi telefonici, via email, via chat e via social, di tutti i cittadini.