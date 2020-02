Emergenza coronavirus, rinviata la settimana scientifica al Vitruvio Pollione di Avezzano

Avezzano. Rinviata la settimana scientifica al Vitruvio Pollione di Avezzano. Il tradizionale appuntamento che richiama nella scuola più grande del territorio centinaia di studenti da tutte le altre strutture scolastiche marsicane non ci sarà. Una decisione che è stata presa in base alle ultime direttive emanate dal Miur dopo gli sviluppi sul coronavirus in Italia.

Il Miur ha infatti diramato un avviso a tutti gli istituti secondo il quale il provvedimento adottato riguarda la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione nelle scuole, in Italia e all’Estero.

Stop quindi alle gite scolastiche, ai viaggi di istruzione e culturali, come quello in programma ad Auschwitz per i ragazzi del liceo scientifico ad Avezzano e rinviata la settimana della cultura scientifica e tecnologica.

L’evento era in programma il prossimo 5, 6 e 7 marzo, con una serie di laboratori per gli studenti e incontri con docenti da fuori l’Abruzzo. Per il momento sembrano essere confermate soltanto delle conferenze. I laboratori invece sono stati cancellati.