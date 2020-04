Emergenza Coronavirus: nuovo caso a Scurcola, Morgante: era in isolamento da diversi giorni

Scurcola Marsicana. Nuovo caso di positività al Covid 19 nella Marsica, questa volta a Scurcola Marsicana. Lo ha reso noto il primo cittadino del paese, Maria Olimpia Morgante, contattata direttamente dalla Asl per confermare l’esito del tempone.

“La persona in questione si è posta in isolamento volontario già dal 9 marzo e dal 20 è in isolamento anche dal resto della famiglia. La persona sta bene e non ha mai accusato gravi sintomi se non un po’ di febbre”, ha spiegato Morgante.

“Non ha mai avuto bisogno di ricovero in struttura ospedaliera. Ovviamente come da indicazioni sono stati ampiamente rintracciati i contatti. Auguriamo una pronta e veloce guarigione”.

Salgono a 73, quindi, i casi di positività al Covid 19 nella Marsica. Si attende a breve il nuovo bollettino della Regione circa l’andamento del Coronavirus nelle quattro province. Dopo i risultati positivi negli ultimi giorni, con molti guariti e un importante calo di contagi, si spera che questi possano essere confermati nella giornata odierna.